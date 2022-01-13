Дизайн сайта

Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок616 просмотров
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Нужно оформить сайт Сайт будет для познания себя. Там будет 5 ступеней 1 ступень - это чувства ,там будут видео с медитациями , заданиями (на 5 дней)и ссылка на чат в телеграмм.2 ступень - «доверие»тоже видео с практиками + задания . 3 ступень- «новое» ( практики +задания)4 ступень «деньги» (практики и задания) 5 ступень «отношения» (практики и задания)Первая ступень будет бесплатно, остальные платно.

Дизайн сайта
2 года назад
guest_16422486733578
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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