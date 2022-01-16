SEO PPC SMM
- Работа с PPC / Контекстная релама / Таргетинг - настройка рекламы Facebook/Google, (поиск, КМС, ремаркетинг, ретаргетинг, Google карты, торговая реклама, лидогенерация)
- Создание рекламных материалов / Дизайн - баннеры для digital-рекламы, рекламные тексты, съемка и монтаж видео;
- SEO оптимизация сайтов - сбор СЯ через google trends, оптимизиция изображений, метаданные, оптимизация скорости закгрузки сайтов, написание статей, заливка товаров, покупка ссылок, контроль трафика;
- Съемка и монтаж видео, проведение стримов, прямых трансляций сразу на нескольких платформах.
- Е-mail рассылки - верстка писем и рассылка по Вашим базам через eSputnik
- Создание сайтов на CMS -WordPress, Joomla, Tilda, Wix, Ecwid, Битрикс24
- Разработка документации для менеджеров (ассортиментная матрица, шаблоны писем, КП, верстка писем и сквозная аналитика для e-mail рассылок);
- Экономический анализ по результатам рекламы, LTV, СРО, CPL, ROMI, CPA и поставленным задачам, отслеживание трафика и ассоциативных конверсий через Google Analytic;
Портфолио
- Наполнение сайтов27 просмотров
- Саздание банеров для youtube, instagram, сайтов19 просмотров
- Видео монтаж для youtube, facebook, instagram30 просмотров