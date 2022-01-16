SEO PPC SMM

Работа с PPC / Контекстная релама / Таргетинг - настройка рекламы Facebook/Google, (поиск, КМС, ремаркетинг, ретаргетинг, Google карты, торговая реклама, лидогенерация)

Создание рекламных материалов / Дизайн - баннеры для digital-рекламы, рекламные тексты, съемка и монтаж видео;

SEO оптимизация сайтов - сбор СЯ через google trends, оптимизиция изображений, метаданные, оптимизация скорости закгрузки сайтов, написание статей, заливка товаров, покупка ссылок, контроль трафика;

Съемка и монтаж видео, проведение стримов, прямых трансляций сразу на нескольких платформах.

Е-mail рассылки - верстка писем и рассылка по Вашим базам через eSputnik

Создание сайтов на CMS -WordPress, Joomla, Tilda, Wix, Ecwid, Битрикс24

Разработка документации для менеджеров (ассортиментная матрица, шаблоны писем, КП, верстка писем и сквозная аналитика для e-mail рассылок);

Экономический анализ по результатам рекламы, LTV, СРО, CPL, ROMI, CPA и поставленным задачам, отслеживание трафика и ассоциативных конверсий через Google Analytic;

Опыт работы - 5 лет в веб-студиях и фрилансе