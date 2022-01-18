Создание одностраничного сайта

$150
Сайты «под ключ»Завершен45 заявок1260 просмотров
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Создать простой одностраничный сайт-визитку юридической компании. Сделать все с нуля, отталкиваясь от предоставленного материала, его мало, но есть на что ориентироваться. Никакого плагиата, полностью уникальный сайт

2 года назад
gordonest
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
de-louba
Дмитрий 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$150
3 дня
RUB
Благодарю за качественно выполненную работу. Все сделано согласно пожеланий. Все требования учтены и воплощены в готовый проект. Сработано быстро и качественно. Рекомендую исполнителя как профессионала своего дела
С Максимом все четко, задание, ответы на вопросы, оплата)
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