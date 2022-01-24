РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ СТАРТА ВАШИХ ПРОДАЖ В ИНТЕРНЕТЕ ОТ Веб-мастер

Разрабатываю крутейшие сайты, которые создают правильный имидж компании

Разработанные сайты продают в 2-50 раз больше , чем у конкурентов

Делаю сайты, за которые не стыдно! Окупаются за 30 дней

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Разработка или создание сайта под ключ на платформе CMS WordPress от Web-mastera сегодня является трудоемким процессом. Конкуренция обязывает разрабатывать сайты, которые привлекают большую аудиторию и при этом являются красивыми и функциональными.

Со мной создание сайта под ключ проходит в кратчайшие сроки, вы получаете готовый размещенный в интернете сайт за минимальные расходы.

Есть сайт, но некому доверить Продвижения, администрирования сайта?

Я рад предложить свои услуги в эффективной раскрутке и продвижении сайтов в поисковых систем Яндекс и Google, а также:

Добавление новостей и новых материалов на ресурс.

Изменение уже имеющихся материалов, исправление ошибок, повышение удобства использования контента.

Удаление и помещение в архив устаревшей информации.

Поддержка актуальности и практической значимости материалов сайта.

Работаю с физическими и юридическими лицами.

Дополнительная связь: telegram ( verstka24 )

Прежде чем приступить к созданию сайта Лэндинг Пейдж Вы должны понимать, что суть лэндинга в следующем: первый шаг — захват внимания, второе — вызов интереса, третий шаг — побуждение желания, четвертый шаг — установка доверия, в-пятых — конечное действие (отправка заявки, телефона, подписка).

Итак, весь процесс взаимодействия разработки сайта под ключ выглядит следующим образом:

В цену входит:

1. Домен.ru — 1 год

2. Хостинг — 1 год*

3. Корректировка информации (текст, фото)

4. Система управления сайтом cms wordpress

5. Регистрация сайта в Яндекс, Google

Дополнительные услуги:

• Настройка Яндекс.Директ — 3000 рублей

• Настройка GoogleAdwords — 4500 рублей

• Администрирование сайта — 3000 рублей

• Продвижение сайта — от 3000 рублей

Настройка обратной формы: как только клиент отправил обратную форму вам приходит СМС уведомление на ваше мобильное устройство, тем самым вы сможете мгновенно перезвонить клиенту — 1000 рублей