- Разрабатываю крутейшие сайты, которые создают правильный имидж компании
- Разработанные сайты продают в 2-50 раз больше, чем у конкурентов
- Делаю сайты, за которые не стыдно! Окупаются за 30 дней
Разработка или создание сайта под ключ на платформе CMS WordPress от Web-mastera сегодня является трудоемким процессом. Конкуренция обязывает разрабатывать сайты, которые привлекают большую аудиторию и при этом являются красивыми и функциональными.
Со мной создание сайта под ключ проходит в кратчайшие сроки, вы получаете готовый размещенный в интернете сайт за минимальные расходы.
Есть сайт, но некому доверить Продвижения, администрирования сайта?
Я рад предложить свои услуги в эффективной раскрутке и продвижении сайтов в поисковых систем Яндекс и Google, а также:
- Добавление новостей и новых материалов на ресурс.
- Изменение уже имеющихся материалов, исправление ошибок, повышение удобства использования контента.
- Удаление и помещение в архив устаревшей информации.
- Поддержка актуальности и практической значимости материалов сайта.
Работаю с физическими и юридическими лицами.
Дополнительная связь: telegram ( verstka24 )
- LANDING PAGE
- САЙТ ВИЗИТКА
- ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
- КОРПОРАТИВНЫЙ
- САЙТ КАТАЛОГ
- КОНСТРУКТОР САЙТА
- ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
- АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТА
- НАПИСАНИЕ SEO КОНТЕНТА
- Составлю предложение на интересующий вам сайт, от которого сложно будет отказаться!...
Прежде чем приступить к созданию сайта Лэндинг Пейдж Вы должны понимать, что суть лэндинга в следующем: первый шаг — захват внимания, второе — вызов интереса, третий шаг — побуждение желания, четвертый шаг — установка доверия, в-пятых — конечное действие (отправка заявки, телефона, подписка).
Итак, весь процесс взаимодействия разработки сайта под ключ выглядит следующим образом:
В цену входит:
1. Домен.ru — 1 год
2. Хостинг — 1 год*
3. Корректировка информации (текст, фото)
4. Система управления сайтом cms wordpress
5. Регистрация сайта в Яндекс, Google
Дополнительные услуги:
• Настройка Яндекс.Директ — 3000 рублей
• Настройка GoogleAdwords — 4500 рублей
• Администрирование сайта — 3000 рублей
• Продвижение сайта — от 3000 рублей
Настройка обратной формы: как только клиент отправил обратную форму вам приходит СМС уведомление на ваше мобильное устройство, тем самым вы сможете мгновенно перезвонить клиенту — 1000 рублей
Портфолио
- СОЗДАНИЕ САЙТОВ LANDING PAGE27 просмотров
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