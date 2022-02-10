AVIJO — Авторская разработка сайтов
Денис Николаев (AVIJO) — частный разработчик и веб-дизайнер с многолетним опытом работы на фрилансе. В данный момент занимаюсь созданием сайтов под ключ практически любой тематики и любого типа: от лендингов и визиток до серьёзных проектов для электронной коммерции. Автор собственной CMS и использую только её для всех разрабатываемых сайтов. Работаю исключительно дистанционно, создано уже более 400 эксклюзивных проектов для клиентов более чем из 20 стран мира.
UA Створення сайтів: avijoart.com.ua
PL Tworzenie stron internetowych: pl.avijoart.com
DE Website-Entwicklung: de.avijoart.com
RU Создание сайтов: avijoart.ru
EN Website Development: avijoart.com
Портфолио
- Лендинг SilverDream36 просмотров
- Промышленный портал VIEX35 просмотров
- Сайт фотографа Майи Никитиной31 просмотр
- Сайт-портфолио фотографа Оксаны Струковой29 просмотров
- Официальный сайт певицы Веты Козаковой26 просмотров
- Мультиязычный сайт-портфолио Оксаны Паклин28 просмотров
- Информационный сайт «Всемирная философия»28 просмотров
- Лендинг REFA CARAT20 просмотров
- Сайт-портфолио Максима и Елены Прохоровых31 просмотр
- Бизнес-сайт юридической компании RKP26 просмотров
- Магазин музыкальных сборников HotelDJs40 просмотров
- Корпоративный сайт тендерной компании «Tendorium»46 просмотров