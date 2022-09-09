Вёрстка веб-страниц, сайты «под ключ»
Занимаюсь создание сайтов уже 8 лет. Знаю такое языки как Html, CSS, Python, PHP и JS. Так же умею делать ботов в телеграмме и в дискорде. Работаю как сам так и с командой профессионалов. Создаю красивые, быстрые и адаптивные сайты любой сложности с качественным и удобным интерфейсом. Пока одни обещают, я делаю.
Цены:
Лендинг — от 9 000 рублей
Сайт с каталогом продукции — от 10 000 рублей
Сайт-визитка — от 5 000 - 10 000
Официальный сайт — от 20 000
Сайт для бизнеса — от 25 000
Интернет-магазин — от 30 000
Занимаюсь разработкой сайтов под ключ.
- сайты визитки
- лендинг
- блоги
- интернет магазины
- официальный сайт
- сайт для бизнеса
Контакты:
Email: [email protected]
Telegram: @igikk
Я против войны в Украине!