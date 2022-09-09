Вёрстка веб-страниц, сайты «под ключ»

Занимаюсь создание сайтов уже 8 лет. Знаю такое языки как Html, CSS, Python, PHP и JS. Так же умею делать ботов в телеграмме и в дискорде. Работаю как сам так и с командой профессионалов. Создаю красивые, быстрые и адаптивные сайты любой сложности с качественным и удобным интерфейсом. Пока одни обещают, я делаю.

Цены:

Лендинг — от 9 000 рублей

Сайт с каталогом продукции — от 10 000 рублей

Сайт-визитка — от 5 000 - 10 000

Официальный сайт — от 20 000

Сайт для бизнеса — от 25 000

Интернет-магазин — от 30 000

Занимаюсь разработкой сайтов под ключ.

- сайты визитки

- лендинг

- блоги

- интернет магазины

- официальный сайт

- сайт для бизнеса

Контакты:

Email: [email protected]

Telegram: @igikk