Стильный и удобный дизайн? Это сюда! :) Разрабатываю дизайн лендингов, сайтов и интернет-магазинов.

Привет! Меня зовут Лера, я занимаюсь веб-дизайном уже долгое время. За это время я накопила огромный багаж знаний, который поможет мне сделать современный и удобный дизайн.

К своей работе отношусь с душой, максимально вникаю в задачу заказчика, чтобы прочувствовать его бизнес и довести задачу до результата.

Работаю в фигме и фотошопе, обязательно к каждому проекту делаю дизайн-систему и адаптивную верстку.

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Instagram: @valeria.ux.ui

Буду рада сотрудничеству с вами!