Разработать логотип для туристического агенства

Доброго времени, нужно разработать лого для туристического агенства, Турция

1. Название: (сообщу после начала сотрудничества)

2. Слоган: "to travel is to live" (Hans Christian Andersen) или "Nothing

develops the mind like traveling" (Mark Twain), что лучше впишется

3. Миссия - делать из туристов путешественников, делать отдыхающих счастливыми - что-то вроде этого).

4. Туристы (из России, Украины, Казахстана - основа, Европа в меньшей степени)

Цвета - белый, черный, оранжевый и может зелёный. Если лого обыграть на буквах (*) для узнаваемости.

Из образов: горы, пальмы, море, джип-сафари...