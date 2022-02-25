Логотип для сети зарядных станций для электромашин

Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок687 просмотров
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Добрый день, необходим логотип для сети зарядных станций.

Логотип должен быть узнаваем и компактный, чтобы помещался на пьедесталы самих зарядных установок (они могут быть и большими и маленькими) Так же, в логотипе нужен будет "знак", который все будут понимать и узнавать (например для отметке на картах и указатели на дорогах)

Написание на английском

Есть техническое задание, название, логотип с нуля разработать.

Хотелось бы узнать стоимость Вашей услуги.

Спасибо.

С уважением,

Мария

2 года назад
guest_1645420826171
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vladislavles9999
Владислав 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$40
5 дней
Отличный Исполнитель и приятный человек. Оперативно вернулся с наброском идеи для логотипа, все остальное сделано быстро и с эффектом "вау". Терпеливо относится к комментариям и правкам. рекомендуем и будем обращаться постоянно!
Ответственный подход к задаче и корректировкам. Заказчик сам знал что хочет видеть, а я по заполненному брифу быстро нашел нужную идею и воплотил её. Ничего лишнего, все четко. Работать было одно удовольствие! Спасибо, Мария)