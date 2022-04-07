Изменить цвета шарфа на фото

Обработка фотографийЗавершен12 заявок938 просмотров
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Изменить цвета шарфа на фото в соответствии с цветами образца, геометрию оставить без изменений, только цвета фона и "горошков".

Всего 3 цвета, 5 фотографий.

Образец в прикрепленных файлах.

2 года назад
anastasiaatd
Анастасия 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WINT_VITALY
31 годБеларусь
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Все хорошо, спасибо
Отличный заказчик.