Поменять белый фон на серый 12 фото

Обработка фотографийЗавершен13 заявок662 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

поменять белый фон на серый(efefef)  12 фото

2 года назад
Viktorr1
Филатов 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ccdfoto
Юрий 
56 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$7
1 день
RUBUAH
Быстро , качественно
Четкое понятное задание, всегда на связи. Рекомендую