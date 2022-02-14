Поменять белый фон на серый 12 фото

перенести меня с первой фотографии где я на фоне высокой башни (Халифы) на вторую фотку, настроить освещение и тени также с этой же первой фотографии на фоне Халифы убрать всех людей с заднего плана
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поменять белый фон на серый(efefef) 12 фото
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