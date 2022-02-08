3д фото для широкоформатной печати

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3д фото для широкоформатной печати.

Чтобы по итогу при распечатке на 2х плоскостях получилась фон фотоиллюзии. 

2 года назад
guest_16447443882214
2 года в сервисе
Был
2 года назад