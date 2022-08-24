Перенести с одного фото на другое

Обработка фотографийЗавершен18 заявок1093 просмотра
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перенести меня с первой фотографии где я на фоне высокой башни (Халифы) на вторую фотку, настроить освещение и тени

также с этой же первой фотографии на фоне Халифы убрать всех людей с заднего плана

2 года назад
guest_16447843624413
Украина
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Karfagen90
54 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
2 года назад
$4
1 день
UAHWMZ
Super
Все класно заказчик отличный оплата вовремя рекомендую.