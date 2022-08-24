Перенести с одного фото на другое

обработать фотографии по цветокоррекции под один формат
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перенести меня с первой фотографии где я на фоне высокой башни (Халифы) на вторую фотку, настроить освещение и тени
также с этой же первой фотографии на фоне Халифы убрать всех людей с заднего плана
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