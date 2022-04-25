Дизайн двустороннего флаера

Нужен дизайн простого двустороннего флаера формата А6.

Лицевая сторона: логотип магазина и схематическая карта - как добраться (схему карадашом нарисую поверх google maps).

Обратная сторона: лого, список продуктов, фото продуктов.

Ну и все более-менее "облагородить", чтобы красиво смотрелось

Лото и фото продуктов скину исполнителю. Могу так же прислать лого подобного флаера (для информации, не для прямого копирования).

Критично по времени: в понедельник 14 февраля уже нужен результат.