Дизайн двустороннего флаера

Не трудная задача.Требуется сделать как на скриншотах(они из ворда).Нужно сделать буклет на тему тайм-менеджмента.Без понятия как это делается,нужно чтобы было на двух сторонах по три страницы(как на файлах прикреплённых),чтобы после оказалось это всё в ворде.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн простого двустороннего флаера формата А6.
Лицевая сторона: логотип магазина и схематическая карта - как добраться (схему карадашом нарисую поверх google maps).
Обратная сторона: лого, список продуктов, фото продуктов.
Ну и все более-менее "облагородить", чтобы красиво смотрелось
Лото и фото продуктов скину исполнителю. Могу так же прислать лого подобного флаера (для информации, не для прямого копирования).
Критично по времени: в понедельник 14 февраля уже нужен результат.
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