Дизайн двустороннего флаера

Дизайн продукцииЗавершен14 заявок659 просмотров
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Нужен дизайн простого двустороннего флаера формата А6.

Лицевая сторона: логотип магазина и схематическая карта - как добраться (схему карадашом нарисую поверх google maps).

Обратная сторона: лого, список продуктов, фото продуктов.

Ну и все более-менее "облагородить", чтобы красиво смотрелось

Лото и фото продуктов скину исполнителю. Могу так же прислать лого подобного флаера (для информации, не для прямого копирования).

Критично по времени: в понедельник 14 февраля уже нужен результат.

2 года назад
orlandotem
Макс 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
olmaz
Олеся 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 года назад
$20
2 дня
RUB
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
четкое тз, своевременные корректировки, на связи-в общем все ок, хороший заказчик:)
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