Создать буклет,который позже будет загружен в ворд

Дизайн продукцииЗавершен2 заявки600 просмотров
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Не трудная задача.Требуется сделать как на скриншотах(они из ворда).Нужно сделать буклет на тему тайм-менеджмента.Без понятия как это делается,нужно чтобы было на двух сторонах по три страницы(как на файлах прикреплённых),чтобы после оказалось это всё в ворде.

2 года назад
YouNova
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
datsko022
21 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$6
1 день
UAH
Ультра крутой чел, сделал быстро и как надо, рекомендую.
Все хорошо, рекомендую
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