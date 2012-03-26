Шапка для сайта + макет карты

$50
Верстка полиграфииЗакрыт8 заявок215 просмотров
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Добрый день.

Нужно нарисовать шапку для сайта дисконтной системы+ макет дисконтной карты в кореле (есть старый макет оборотной стороны)

Размер шапки 1120х350

Пришлю в личку пример, что нравится. Примерный набор фонов есть

Оплата 1000 р только ВМР

12 лет назад
makarena55
Анна 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$30
3 дня
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