Листовка А4 + обработка фото

Срочно сделать дизайн буклета продукции для волос. Есть psd буклета от поставщика (всё взять из него) Есть на коленках сделанная компоновка (набросал в пэинте) Нужно сделать качественно и красиво, чтобы не хотелось выкидывать такой флаер. По большому счету нужно ...