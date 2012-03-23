Нарисовать плакат и флаер

Перевыставляю задачу, дизайнер не успевает. Суть задачи: Необходимо нарисовать флаер для рекламы игрового клуба. После первого варианта предложенное дизайнером, смотри прикрепленные файлы, вырисовалась идея: Картинки получились отличные, но как по мне это реклама самого логотипа, а не услуги ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн плаката формата А1 и двухсторонний флаер А6.
Дизайн нужен очень простой, цветовую гамму дам исполнителю.
Жду предложения, цена и срок обязательно.
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