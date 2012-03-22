Нужен рекламный буклет для компании (МедиаКит).

Необходимо создать креативный, но в то же время стильный медиакит (рекламный буклет) для компании. Основной темой для оформления будут выступать: «Космическая тема» (звезды, ракеты, галактика, космонавты).

Проект требует отрисовки отдельных «Космических» элементов.

Кол-во страниц максимум – 15 страниц.

Во вложенном файле ТЗ на медиакит для оценки.

Уважаемые исполнители от Вас надо все три пункта:

1. Пример выполненного рекламного буклета (медикита или пресскита).

2. Стоимость.

3. Сроки.

Убедительная просьба написать только конкретику по трем пунктам, никакой воды писать не надо.

В случае выбора Вас исполнителем мы высылаем Вам подробнейшее ТЗ, но свобода творчества приветствуется и поощряется.