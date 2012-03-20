Сделать макет листовки

Задание для тех, кто сегодня-завтра (20-21 марта) свободен. Работа не для портфолио. Необходимо разработать 2 односторонних визитки. Персоны - занимающие высокие посты в структуре МВД. Есть дизайн, который предлагали, нужно что-то кардинально другое. (исходники все предоставлю в векторе и ...