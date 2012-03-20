Сделать макет листовки

необходимо разработать оригинал макет двусторонней рекламной листовки формата 102х72 мм *.TIFF (300dpi, CMYK) исходные логотипы, тексты, промокартинки предоставляются. Возможно нужно будет сделать из промо-фото коллаж для того чтобы вместить больше картинок на такой маленький формат. Интересует минимальная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фото продуктов,
Есть лого векторное.
Нужно сделать 2 макета листовок а5.
Желательно быстро.
Ваши предложения.
С уважением,
апдейт:
Листовки односторонние
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