Макет визитки. Срочно!!!

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Необходимо сделать макет визитки.

Лого в векторе есть.

Лицевая сторона - фон черный и лого

Задняя сторона контактные данные и лого.

Визитка должна быть оформлена для печати!!

12 лет назад
porochkin
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Mariny
Марина 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$7
1 день
Все во время и качественно!))
Понравилось работать с Дмитрием. Вежливый и порядочный заказчик. Четко ставит задание, оплата без задержек.