Персональный проект для Пилипчук Андрей skydreamer

Есть исходники в Ворде в формате А4, с текстом, картинками, таблицами. К картинкам в ворде есть указатели (линии и цифры). Надо все сверстать в формат А5 для последующей печати брошюры. 110 полос. Будет две брошюры Подробности в ...
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Разработать новый макет листка А4
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