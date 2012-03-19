Дизайн визитки. Приватно для Белянской Елены

$50
Верстка полиграфииЗавершен2 заявки129 просмотров
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Изготовить дизайн визитки для интернет магазина

12 лет назад
Artem80
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Елена справилась с заданием на все 100%. Сделала всю работу качественно и в срок. Большое спасибо за сотрудничество.
Спасибо за проект! Артем - вежливый, порядочный заказчик. Всегда на связи. Приятно было сотрудничать. Оплата произведена моментально. Мои рекомендации и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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