Требуется нарисовать купон 5% скидки

Верстка полиграфииЗавершен29 заявок293 просмотра
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Требуется нарисовать простой купон 5% скидки.

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От Вас цена и сроки) СП)

12 лет назад
wtv
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sw1ndLeR
Максим 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и качественно. Спасибо) Всем советую..)
Станислав обладает лучшими качествами заказчика. Уважение, общительность, умение поставить четкое ТЗ и конечно же своевременная оплата. Всем советую.
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