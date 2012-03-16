Нужен дизайн для буклетов по кондиционерам, для распространения по новостройкам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо разработать дизайн визиток
Логотип уже есть.
Стильный,солидный дизайн.
Необходимо показать уже первые результаты к завтрашнему утру по мск 10 часов.
Жду Ваших предложений.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
требуется создать эфективную ч/б рекламу в газету размером 9*6 для компьютерного сервиса.Обращаться в скайп alexander57915Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать подложку для меню ресторана формата а4 - в типографии она пропечатыватся большим тиражом, а мы уже на этих листах печатаем необходимые нам страницы меню. По форме оплаты: мы ждем от вас красивый эскиз, если ...Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
изготовление брошюры формат а4 6-8 страниц. необходимо слегка изменить текст добавить фото. фото есть ,текст тоже.Закрыт12 лет назад
Срочно требуется дизайн лифлета туристической тематики, Испания, Галисия. Предоставлю все тексты, логотипы, фотографии, требования типографии. Полет фантазии приветствуется, главное не залетать слишком далеко. Принимаю предложения по бюджету.Завершен12 лет назад
Прилагаю отсканированное удостоверение. Необходимо сделать его чистую копию, без данных (печать, подписи, личные данные убрать). В итоге должно получиться чистое удостоверение, пригодное для печати. Размер в развороте: 157х112 мм. Разрешение: 300 дпи.Завершен12 лет назад
- $50
Создание дизайна флага сайта, согласно стиля этого сайта.Завершен12 лет назад
Разработка дизайна стандартной бумажной визитки сайта, согласно стиля этого сайта.Завершен12 лет назад
Разработка и подготовка макета буклета о парке. Цель буклета - дать как можно полную картину о парке, его концепции, направлениях, о предоставляемых услугах. Общий объем 10-12 страницЗакрыт12 лет назад
Нужен PDF каталог, оформить шапку + обработать в едином стиле скрины страниц каталога сайта и страницы о компании. Текст о компании должен быть в каталоге текстом.Завершен12 лет назад