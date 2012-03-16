Дизайн визиток

$20
Верстка полиграфииЗавершен12 заявок240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Необходимо разработать дизайн визиток

Логотип уже есть.

Стильный,солидный дизайн.

Необходимо показать уже первые результаты к завтрашнему утру по мск 10 часов.

Жду Ваших предложений.

12 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Спасибо большое Елена ! Уже через час предоставила 4 варианта визиток ! И заказчик сразу утвердил один из вариантов ! Умница !
Благодарю за проект, Иван! Очень понравилось с Вами сотрудничать! Вежливый, порядочный заказчик! Моментальная оплата с бонусом! Всем рекомендую!