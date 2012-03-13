Подложка для меню ресторана

Необходимо сделать подложку для меню ресторана формата а4 - в типографии она пропечатыватся большим тиражом, а мы уже на этих листах печатаем необходимые нам страницы меню.

По форме оплаты: мы ждем от вас красивый эскиз, если он нам нравится, мы делаем вам перевод и ждем готового для печати файла

Эмблему заведения прилагаю. Сайт для понимания тематики bani52.ru

Бюджет - 500 рублей

Вадим

[email protected]

skype: moisvadim