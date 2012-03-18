Создание дизайна флага сайта

$50
Верстка полиграфииЗавершен8 заявок148 просмотров
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Создание дизайна флага сайта, согласно стиля этого сайта.

12 лет назад
Vladimir_SV
Владимир 
52 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$20
4 дня
Быстро и адекватно, в строгом соответствии со стилистикой. Рекомендую!
Продолжили сотрудничество! Работать под руководством Владимира - легко и интересно. Рекомендую.
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