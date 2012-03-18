Разработка дизайна визитки согласно корп. стиля.

Разработка и подготовка макета буклета о парке. Цель буклета - дать как можно полную картину о парке, его концепции, направлениях, о предоставляемых услугах. Общий объем 10-12 страниц
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Разработка дизайна стандартной бумажной визитки сайта, согласно стиля этого сайта.
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