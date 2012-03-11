Дизайн обложки для диска

Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок157 просмотров
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Нужно нарисовать макет обложки диска обучающего курса.

Сразу скажу чтобы не тратить наше с Вами драгоценное – вкус у меня имеется и работы студентов не пройдут кастинг.

Все подробности в аську 423117008

12 лет назад
vpromo
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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