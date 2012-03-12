Дизайн + верстка

Срочно требуется дизайн лифлета туристической тематики, Испания, Галисия. Предоставлю все тексты, логотипы, фотографии, требования типографии. Полет фантазии приветствуется, главное не залетать слишком далеко. Принимаю предложения по бюджету.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
изготовление брошюры формат а4 6-8 страниц. необходимо слегка изменить текст добавить фото. фото есть ,текст тоже.
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