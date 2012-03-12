Дизайн + верстка

$100
Верстка полиграфииЗакрыт21 заявка299 просмотров
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изготовление брошюры формат а4 6-8 страниц. необходимо слегка изменить текст добавить фото. фото есть ,текст тоже.

12 лет назад
justforyou
Кирилл 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alena_altunina
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$55
3 дня
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