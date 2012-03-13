Макет удостоверения

Верстка полиграфииЗавершен10 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Прилагаю отсканированное удостоверение. Необходимо сделать его чистую копию, без данных (печать, подписи, личные данные убрать). В итоге должно получиться чистое удостоверение, пригодное для печати. Размер в развороте: 157х112 мм. Разрешение: 300 дпи.

12 лет назад
r40
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
frost17
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$5
1 день
Быстро, качественно. Учел как пожелания по работе, так и предпочитаемый мной способ оплаты. Спасибо!
Положительный и добросовестный работодатель который четко ставит задачу и своевременно производит оплату.