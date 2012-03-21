Дизайн лифлета

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Срочно требуется дизайн лифлета туристической тематики, Испания, Галисия. Предоставлю все тексты, логотипы, фотографии, требования типографии. Полет фантазии приветствуется, главное не залетать слишком далеко.

Принимаю предложения по бюджету.

12 лет назад
mbakhtina
Марина 
50 летИспания
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
neisa
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Огромное спасибо за прекрасный результат в неимоверно короткие сроки! Удивительная работоспособность и ответственный подход. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Отличный заказчик! четкое ТЗ, временная оплата. работалось с большим удовольствием ) Спасибо!