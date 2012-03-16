Буклеты по кондиционерам.

Верстка полиграфииЗавершен5 заявок117 просмотров
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Нужен дизайн для буклетов по кондиционерам, для распространения по новостройкам.

12 лет назад
matweew87
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$100
1 день
Спасибо за выполненную работу! Получилось лучше чем я ожидал. Буду рекомендовать всем.
Хороший заказчик и интересный проект. Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества!
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