Персонально для Богдановская Татьяна (JASTEN)

$33
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12 лет назад
r40
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$33
2 дня
Все, от идеи до ее воплощения Татьяна взяла на себя! Прочитала, можно сказать, мысли. Спасибо!
Приятно было снова с Вами поработать. Все как всегда - отлично.
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