Диплом для друга

Верстка полиграфииЗавершен3 заявки186 просмотров
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Текст диплома скопировать, оформление предложить свое.

В итоге должно получиться 2 листа а4 под обрез +2мм с каждой стороны (214х301мм)

12 лет назад
r40
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Larina_meon
Марина 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Результат превзошел ожидания! Спасибо!
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