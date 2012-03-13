Дизайн упаковки для китайской продукции

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Ищем для постоянного сотрудничества партнера.

Требуется разрабатывать для Китайских товаров дизайн упаковки, коробки, инструкции и много много другое.

Первая заявка.

Разработка упаковки для продукции "Небесных Фонарей" пример приложил.

12 лет назад
Skyline595
Рушан 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад