Дизайн визитки

$50
Верстка полиграфииЗавершен29 заявок256 просмотров
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Требуется сделать дизайн визитки для магазина сантехники. Двухсторонняя, на обратной стороне схема проезда.

12 лет назад
info1981
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
Заказывал у Татьяны дизайн визитки. Все сделала быстро и качественно, дизайн получился интересным. Рекомендую!
Хороший заказчик. Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества!
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