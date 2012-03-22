Ищем для постоянного сотрудничества партнера. Требуется разрабатывать для Китайских товаров дизайн упаковки, коробки, инструкции и много много другое. Первая заявка. Разработка упаковки для продукции "Небесных Фонарей" пример приложил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн визитки для магазина сантехники. Двухсторонняя, на обратной стороне схема проезда.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется нарисовать простой купон 5% скидки. Пример здесь http://floomby.ru/content/f7N99a8dM0 От Вас цена и сроки) СП)Завершен12 лет назад
- $20
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн визиток Логотип уже есть. Стильный,солидный дизайн. Необходимо показать уже первые результаты к завтрашнему утру по мск 10 часов. Жду Ваших предложений.Завершен12 лет назад
Нужен дизайн для буклетов по кондиционерам, для распространения по новостройкам.Завершен12 лет назад
требуется создать эфективную ч/б рекламу в газету размером 9*6 для компьютерного сервиса.Обращаться в скайп alexander57915Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать подложку для меню ресторана формата а4 - в типографии она пропечатыватся большим тиражом, а мы уже на этих листах печатаем необходимые нам страницы меню. По форме оплаты: мы ждем от вас красивый эскиз, если ...Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
изготовление брошюры формат а4 6-8 страниц. необходимо слегка изменить текст добавить фото. фото есть ,текст тоже.Закрыт12 лет назад
Срочно требуется дизайн лифлета туристической тематики, Испания, Галисия. Предоставлю все тексты, логотипы, фотографии, требования типографии. Полет фантазии приветствуется, главное не залетать слишком далеко. Принимаю предложения по бюджету.Завершен12 лет назад
Прилагаю отсканированное удостоверение. Необходимо сделать его чистую копию, без данных (печать, подписи, личные данные убрать). В итоге должно получиться чистое удостоверение, пригодное для печати. Размер в развороте: 157х112 мм. Разрешение: 300 дпи.Завершен12 лет назад
- $50
Создание дизайна флага сайта, согласно стиля этого сайта.Завершен12 лет назад