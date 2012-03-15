Добрый вечер! Необходим дизайн визиток для сотрудников компании, занимающейся производством музыкального и развлекательного оборудования. Исходники в виде логотипа, фирменных цветов и пр. будут предоставлены. Задача - креативно это обыграть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется создать листовку в формате А4.Обращаться в скайп: alexander57915
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