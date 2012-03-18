Сделать дизайн визитки

Верстка полиграфииЗавершен17 заявок186 просмотров
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Добрый вечер! Необходим дизайн визиток для сотрудников компании, занимающейся производством музыкального и развлекательного оборудования. Исходники в виде логотипа, фирменных цветов и пр. будут предоставлены. Задача - креативно это обыграть.

12 лет назад
Butrim
Максим 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
12 лет назад
$20
2 дня
При довольно расплывчатом ТЗ с моей стороны Екатерина очень точно уловила то, что мне было нужно. Спасибо за качественную работу, выполнена на высшем уровне!
Спасибо за сотрудничество, отличный заказчик, рекомендую, оплата сразу по окончании проекта!
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