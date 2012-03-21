Листовка о магазине и товарах А5

Верстка полиграфииЗавершен17 заявок296 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На основании имеющихся фотографий, текста, списка товаров сделать буклет-каталог продукции

Тематика — необычные товары, игрушки. Листовка на А5 с двух сторон

Для большей части товара собственные качественные фотографии. На часть товара необходимо будет подобрать из интернета.

В заявке укажите цену, сроки. Предпочтение отдам дизайнеру у кого в портфолио увижу похожие работы. Желательно указать ссылку на свое портфолио с ними.

Внимание! Текст буклета готов, логотип магазина есть, фотографии также есть. Работа будет заключаться в дизайне и компоновке.

12 лет назад
Maximkin
37 летСША
17 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранные исполнители
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
12 лет назад
$25
1 день
В очередной раз сработал на отлично. Оперативно и креативно. Спасибо
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Оплата в срок.
Smo_lina
Евгения 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Уже второй раз сотрудничаем с Евгенией. Она - профессионал своего дела. Выполнила заказ раньше заявленного срока, оперативно вносит необходимые изменения.
Вновь продуктивная работа. оперативный отклик, конкретные задачи. Спасибо за сотрудничество Рекомендую, как очень хорошего заказчика
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