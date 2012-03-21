Листовка о магазине и товарах А5

На основании имеющихся фотографий, текста, списка товаров сделать буклет-каталог продукции

Тематика — необычные товары, игрушки. Листовка на А5 с двух сторон

Для большей части товара собственные качественные фотографии. На часть товара необходимо будет подобрать из интернета.

В заявке укажите цену, сроки. Предпочтение отдам дизайнеру у кого в портфолио увижу похожие работы. Желательно указать ссылку на свое портфолио с ними.

Внимание! Текст буклета готов, логотип магазина есть, фотографии также есть. Работа будет заключаться в дизайне и компоновке.