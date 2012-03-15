Изготовление макета печати по оттиску

На основании имеющихся фотографий, текста, списка товаров сделать буклет-каталог продукции Тематика — необычные товары, игрушки. Листовка на А5 с двух сторон Для большей части товара собственные качественные фотографии. На часть товара необходимо будет подобрать из интернета. В ...