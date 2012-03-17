Верстка брошюры

Есть исходники в Ворде в формате А4, с текстом, картинками, таблицами. К картинкам в ворде есть указатели (линии и цифры). Надо все сверстать в формат А5 для последующей печати брошюры.

110 полос. Будет две брошюры

Подробности в аське 399036584