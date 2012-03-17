Верстка брошюры

Верстка полиграфииЗакрыт15 заявок190 просмотров
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Есть исходники в Ворде в формате А4, с текстом, картинками, таблицами. К картинкам в ворде есть указатели (линии и цифры). Надо все сверстать в формат А5 для последующей печати брошюры.

110 полос. Будет две брошюры

Подробности в аське 399036584

12 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад