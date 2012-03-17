Разработать дизайн буклета

$200
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#1$200

Доброго времени суток!

Нужно разработать дизайн буклета для компании.

Название компании — Transweld.

Основная деятельность компании — сварка магистральных газопроводов.

Фирменный стиль компании - https://www.weblancer.net/files/projects/3077/307773/works/229267.jpg

Буклет хотелось бы увидеть в строгом, солидном тоне; в темных, сталистых, не кричащих цветах сочетающихся с фирменным стилем (ссылка см выше).

Нужно показать внешний вид обложки и пример 2-3 внутренних страниц.

Пример информации для буклета, а также логотип можно взять из приложения.

12 лет назад
0n0ff2
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Победитель конкурса
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
12 лет назад
#1