Адаптировать каталог на русский язык

Визитка в виде игральной карты. В цветах дизайна http://onlineigry.com На одной стороне рисунок "рубашка" Вида - http://onlineigry.com/img/backs/1.gif На второй Туз пик, вроде этого http://onlineigry.com/img/cards/1.gif Но тоже фон - серый как на сайте, вместо серединки - можно расположить лого ...