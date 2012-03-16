Адаптировать каталог на русский язык

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Друзья, есть каталог продукции на 72 стр. на английском языке. Необходимо поменять все тексты на русский. Исходники придоставляются, так же как и перевод.

Во вложенном файле пример страницы каталога.

Оглашайте общую стоимость и стоимость за страницу.

12 лет назад
shvedoff
Евгений 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад