Требуется разработка макета визитки

$50
Верстка полиграфииЗавершен28 заявок259 просмотров
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Общий стиль+логотип

12 лет назад
avtograf73
50 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
RomBigCor
Роман 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$5
1 день
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