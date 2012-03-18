Визитка в виде игральной карты. В цветах дизайна http://onlineigry.com

На одной стороне рисунок "рубашка" Вида - http://onlineigry.com/img/backs/1.gif

На второй Туз пик, вроде этого http://onlineigry.com/img/cards/1.gif

Но тоже фон - серый как на сайте, вместо серединки - можно расположить лого сайта.

И где-то втулить имя и контакты. (Иконки монохромные)

Виталий XXX

Основатель onlineigry.com

(иконка телефона) 097 1000 XXX

(иконка Skype): XXX

(иконка email) [email protected]