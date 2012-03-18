Визитка

$50
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Визитка в виде игральной карты. В цветах дизайна http://onlineigry.com

На одной стороне рисунок "рубашка" Вида - http://onlineigry.com/img/backs/1.gif

На второй Туз пик, вроде этого http://onlineigry.com/img/cards/1.gif

Но тоже фон - серый как на сайте, вместо серединки - можно расположить лого сайта.

И где-то втулить имя и контакты. (Иконки монохромные)

Виталий XXX

Основатель onlineigry.com

(иконка телефона) 097 1000 XXX

(иконка Skype): XXX

(иконка email) [email protected]

12 лет назад
Zest
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Оперативно, креативно и качественно. Очень доволен!
Очень приятный заказчик и просто отличный человек! Всегда приятно с ним работать!