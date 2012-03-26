Приватный проект для Трубчик Дмитрий (ches1er)

$100
Верстка полиграфииЗавершен3 заявки175 просмотров
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Создание лент и вкладок для продукции, оформление прайс листа

12 лет назад
shapialevich_ann
Анна Шепелевич 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ches1er26
Дмитрий 
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$116
6 дней
Диму отличает креативный и ответственный подход к работе. Делает на совесть и учитывает все капризы заказчиков. Работать легко, поскольку человек стремиться максимально понять чего ты хочешь! Работу делает в соответствии с пожеланиям, красиво и интересно. Наше требовательное руководство осталось довольно, что случается редко. Думаю, в ближайшее время звездочек и положительных отзывов у Дмитрия прибавится!
Аня просто великолепно справляется со всеми трудностями в ходе работы, вызываемые очень требовательным заказчиком. Абсолютно легко перерабатывает информацию и очень доступно разъясняет все нюансы до мелочи, вследствии чего работать с Аней очень легко и удобно. Ответственный заказчик и просто хороший человек. Побольше бы таких настоящих профессионалов своего дела, как Аня! Большое спасибо за интересный проект!