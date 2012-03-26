Приватный проект для Трубчик Дмитрий (ches1er)

Аня просто великолепно справляется со всеми трудностями в ходе работы, вызываемые очень требовательным заказчиком. Абсолютно легко перерабатывает информацию и очень доступно разъясняет все нюансы до мелочи, вследствии чего работать с Аней очень легко и удобно. Ответственный заказчик и просто хороший человек. Побольше бы таких настоящих профессионалов своего дела, как Аня! Большое спасибо за интересный проект!