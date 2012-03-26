Полиграфия для клиники. Проект лично для Кати

Замечательно выполненная работа. Работаю с Катей и Аленой уже не первый раз и всегда уверен что результат будет на высшем уровне. Что особенно радует в сотрудничестве с ними так это то, что они работают на пару. Достаточно объяснить что нужно получить в итоге, а они сами и напишут текст и оформят его графический. Талантливые девушки работающие от души.