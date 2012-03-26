Полиграфия для клиники. Проект лично для Кати

Друзья, есть каталог продукции на 72 стр. на английском языке. Необходимо поменять все тексты на русский. Исходники придоставляются, так же как и перевод. Во вложенном файле пример страницы каталога. Оглашайте общую стоимость и стоимость за страницу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать пакет полиграфической продукции для клиники (листовки, плакаты, вывески, памятки для пациентов). Работа индивидуальная и требует творческого подхода.
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