Полиграфия для клиники. Проект лично для Кати

$1000
Верстка полиграфииЗавершен12 заявок425 просмотров
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Необходимо разработать пакет полиграфической продукции для клиники (листовки, плакаты, вывески, памятки для пациентов). Работа индивидуальная и требует творческого подхода.

12 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$600
6 дней
Замечательно выполненная работа. Работаю с Катей и Аленой уже не первый раз и всегда уверен что результат будет на высшем уровне. Что особенно радует в сотрудничестве с ними так это то, что они работают на пару. Достаточно объяснить что нужно получить в итоге, а они сами и напишут текст и оформят его графический. Талантливые девушки работающие от души.
Ясир, ты просто супер! И как заказчик, и как собеседник...(остальное, как мы тебя обожаем, в личку)))))