Буклеты А4 с 2 биговками и настенные плакаты

Разработать новый макет листка А4
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Требуется разработать буклеты А4 в одном стиле (тема- зарубежная недвижимость)- 4 разных буклета в одном дизайне.
Плакаты - 7 плакатов (4 страны) в одном стиле. Формат 2 х 1 м Можно повторять дизайн буклетов
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