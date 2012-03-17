Буклеты А4 с 2 биговками и настенные плакаты

$500
Верстка полиграфииЗакрыт30 заявок255 просмотров
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Требуется разработать буклеты А4 в одном стиле (тема- зарубежная недвижимость)- 4 разных буклета в одном дизайне.

Плакаты - 7 плакатов (4 страны) в одном стиле. Формат 2 х 1 м Можно повторять дизайн буклетов

12 лет назад
apelsin10
Алена 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад