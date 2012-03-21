Визитки на 2 персоны.

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Задание для тех, кто сегодня-завтра (20-21 марта) свободен. Работа не для портфолио.

Необходимо разработать 2 односторонних визитки.

Персоны - занимающие высокие посты в структуре МВД.

Есть дизайн, который предлагали, нужно что-то кардинально другое.

(исходники все предоставлю в векторе и растре). Товарищи весьма требовательные.

Технологические изыски не предлагать. Подготовка в печать не понадобиться, принимаю к сдаче проекта исходник.

Сегодня (20 марта) поздно вечером нужны эскизы (по 2 варианта на персону, не больше)

Цена?

Внимание! Оплата только Яндекс!

12 лет назад
oko_elena
Елена 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранные исполнители
neisa
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Качественная и оперативная работа. Буду обращаться еще :)
Приятный заказчик и сотрудничество! Спасибо!
Natashenzia
Наталия 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
12 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказ,весьма серьезный, и сотрудничество с Леной снова оказалось обоюдно продуктивным, БЛАГОДАРЮ!