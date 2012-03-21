Визитки на 2 персоны.

Задание для тех, кто сегодня-завтра (20-21 марта) свободен. Работа не для портфолио.

Необходимо разработать 2 односторонних визитки.

Персоны - занимающие высокие посты в структуре МВД.

Есть дизайн, который предлагали, нужно что-то кардинально другое.

(исходники все предоставлю в векторе и растре). Товарищи весьма требовательные.

Технологические изыски не предлагать. Подготовка в печать не понадобиться, принимаю к сдаче проекта исходник.

Сегодня (20 марта) поздно вечером нужны эскизы (по 2 варианта на персону, не больше)

Цена?

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